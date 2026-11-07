وول ستريت جورنال عن مسؤولين: من المقرر عودة مسؤولين إيرانيين للدوحة خلال أيام وربما اليوم لمناقشة اتفاق محتمل

أكّدت مصادر وول ستريت جورنال وجود انقسام بين مستشاري الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وحلفائه في شأن إنهاء الحرب مع إيران أو استئناف الضربات عليها.

وأوضح مسؤولان أميركيان للصحيفة أنّ وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو ووزير الخزانة يؤيدان تشديد العقوبات ومواصلة الحصار ، أمّا نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث ستيف ويتكوف يسعيان لدعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق.

كما أوضح المسؤولان أنّ وزير الحرب وقائد القيادة المركزية يؤيدان العودة للحرب على إيران.

وكشفت وول ستريت جورنال نقلًا عن مسؤولين أنّه من المقرر عودة مسؤولين إيرانيين للدوحة، خلال أيام، وربما اليوم لمناقشة اتفاق محتمل.

كما كشفت أنّ الاتفاق المطروح يقلص مدة المحادثات بين واشنطن وطهران من 60 يومًا إلى يومين.

ولفت مسؤول في البيت الأبيض في حديث لوول ستريت أنّ ترامب ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي قرار.