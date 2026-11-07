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مريضة بحاجة إلى دم من فئة B+ في مستشفى طراد... للتبرع الاتصال على الرقم 03778027

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2026-11-07 | 07:17
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مريضة بحاجة إلى دم من فئة B+ في مستشفى طراد... للتبرع الاتصال على الرقم 03778027
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مريضة بحاجة إلى دم من فئة B+ في مستشفى طراد... للتبرع الاتصال على الرقم 03778027

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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