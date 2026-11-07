الكرملين: الوفد الروسيّ سيضمّ شخصيات عسكرية

أعلنت أوكرانيا تعرّضَ بناها التحتية للطاقة لضربات "كبرى" شنتها روسيا ليلا.

دبلوماسيًا، تبقى الأنظار متّجهة على محادثات ثلاثية أميركية-روسية-أوكرانية مرتقبة في أبوظبي يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بهدف البحث في الحرب الروسية-الأوكرانية.

وكشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ الوفد الروسي سيضمّ شخصيات عسكرية إلى جانب مسؤولين ودبلوماسيين وعسكريين كبار. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته أعرب عن امتنانه لقيادة دولة الإمارات، التي دأبت على المساعدة في السعي إلى إيجاد حلّ للأزمة مع اوكرانيا.