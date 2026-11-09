وكالة نقلا عن مسؤول محلي إيراني: الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة ليلا على جزيرة قشم لم يؤثر على أي بنية تحتية أو خدمات حيوية

التالي

التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن مسؤول في بحرية الحرس الثوري لم يذكر اسمه: تم تدمير أنظمة دعم الملاحة في جنوب مضيق هرمز مما أدى إلى عدم عبور أي سفينة للمسار غير المصرح به طوال الليل