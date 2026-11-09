التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن مسؤول في بحرية الحرس الثوري لم يذكر اسمه: تم تدمير أنظمة دعم الملاحة في جنوب مضيق هرمز مما أدى إلى عدم عبور أي سفينة للمسار غير المصرح به طوال الليل

ترامب: نعرف بدقة ما يحدث في موقع جبل الفأس النووي الإيراني وهو لا يشهد أنشطة

ترامب: نعرف بدقة ما يحدث في موقع جبل الفأس النووي الإيراني وهو لا يشهد أنشطة

وكالة نقلا عن مسؤول محلي إيراني: الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة ليلا على جزيرة قشم لم يؤثر على أي بنية تحتية أو خدمات حيوية