الرئيس التركي: هناك تحركات سلبية مجددا بخصوص إيران ونبذل كل ما في وسعنا لمنع التصعيد

كنعان بعد لجنة المال: اقرار الاعتماد الاضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات العامة حتى لا يدفع الناس ثمن الانقطاع

كنعان بعد لجنة المال: اقرار الاعتماد الاضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات العامة حتى لا يدفع الناس ثمن الانقطاع

الرئيس التركي: نرفض أي موجة جديدة من الهجمات على إيران وجر منطقتنا إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار