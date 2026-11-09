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الرئيس التركي: هناك تحركات سلبية مجددا بخصوص إيران ونبذل كل ما في وسعنا لمنع التصعيد

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2026-11-09 | 05:23
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الرئيس التركي: هناك تحركات سلبية مجددا بخصوص إيران ونبذل كل ما في وسعنا لمنع التصعيد
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الرئيس التركي: هناك تحركات سلبية مجددا بخصوص إيران ونبذل كل ما في وسعنا لمنع التصعيد

 
 
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