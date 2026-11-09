كنعان بعد لجنة المال: اقرار الاعتماد الاضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات العامة حتى لا يدفع الناس ثمن الانقطاع

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كنعان بعد لجنة المال: اتخذنا قراراً بالتدقيق بالمبالغ الاجمالية المستحقة على المؤسسات العامة لصالح كهرباء لبنان لحل شامل ضمن رؤية لملف الكهرباء حتى لا تتكرر الاشكالية كل سنتين