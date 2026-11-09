كنعان بعد لجنة المال: اتخذنا قراراً بالتدقيق بالمبالغ الاجمالية المستحقة على المؤسسات العامة لصالح كهرباء لبنان لحل شامل ضمن رؤية لملف الكهرباء حتى لا تتكرر الاشكالية كل سنتين

كنعان بعد لجنة المال: ننتظر اقرار الاعتماد الاضافي للكهرباء في الجلسة التشريعية الخميس لوقف صرخة الناس ووجعها

كنعان بعد لجنة المال: ننتظر اقرار الاعتماد الاضافي للكهرباء في الجلسة التشريعية الخميس لوقف صرخة الناس ووجعها

كنعان بعد لجنة المال: اقرار الاعتماد الاضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات العامة حتى لا يدفع الناس ثمن الانقطاع