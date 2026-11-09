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o
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o
متن
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وكالة تسنيم عن مصادر: رئيس وزراء العراق التقى خلال زيارته طهران الرئيس بزشكيان ورئيس البرلمان قاليباف
آخر الأخبار
2026-11-09 | 10:11
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وكالة تسنيم عن مصادر: رئيس وزراء العراق التقى خلال زيارته طهران الرئيس بزشكيان ورئيس البرلمان قاليباف
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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