إعلام رسميّ سعوديّ: وزيرا خارجية المملكة وسلطنة عُمان يشددان على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة في المنطقة

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إعلام رسمي إيراني عن مسؤول أمني: سياستنا بشأن المحادثات مع أميركا لم تتغير ولا نعتزم إجراء مفاوضات ما لم تتخذ واشنطن إجراءات عملية تفي بسبعة شروط