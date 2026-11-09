معلومات للـLBCI: ما يُتداول عن ضلوع السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى معوض أو غيرها من اللبنانيين المقيمين في واشنطن في قرار السلطات الأميركية اعتبار القنصل إبراهيم شرارة شخصاً غير مرغوب فيه لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة وهو محض اختلاق

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك