الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مدارس الرياض تعود لاعتماد التعليم عن بعد

أخبار دولية
2026-11-09 | 13:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مدارس الرياض تعود لاعتماد التعليم عن بعد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مدارس الرياض تعود لاعتماد التعليم عن بعد

ستعود المدارس في الرياض إلى اعتماد التعليم، بحسب ما أفاد أولياء أمور وكالة فرانس برس بناء على رسالة تلقّوها من المؤسسات التعليمية، وذلك مع تواصل تبادل الضربات بين التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة في اليمن، والمقاتلين الحوثيين.

     

وجاء في رسالة اطلعت عليها فرانس برس "في إطار استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية نحيطكم بأنه تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بعد، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء... وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدرسة من الهيئتين التعليمية والإدارية"، من دون تحديد مدة ذلك.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الرياض

لاعتماد

التعليم

LBCI التالي
ترامب: قطر والسعودية حريصتان على التوصل إلى حل سلميّ للصراع مع إيران
إسرائيل تترقب تشكيل حكومة أيزنكوت وسط تحديات عدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-10

رسالة إلى أولياء الأمور: مدارس الرياض تعتمد التعليم عن بُعد عقب الهجوم على المطار

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-26

أ.ف.ب: مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع بحسب رسائل أرسلت لأولياء الأمور

LBCI
خبر عاجل
2026-09-16

سلام في "ملفات التربية": المدارس القادرة على فتح أبوابها تستقبل تلاميذها حضورياً وتلك التي لا تسمح ظروفها بذلك تستطيع اعتماد التعليم عن بُعد والانتقال إلى التعليم الحضوري متى أصبحت جاهزة

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-22

كرامي عن دمج بعض المدارس والثانويات الرسمية: القرار لا يتعلق بحرمان أي متعلم من حقه في التعليم بل يقتصر على تجميع مدارس متعثرة لا يتجاوز عدد تلامذتها عشرة تلاميذ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:38

ترامب: قطر والسعودية حريصتان على التوصل إلى حل سلميّ للصراع مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تترقب تشكيل حكومة أيزنكوت وسط تحديات عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

طهران تتمسك بشروطها لاستئناف المفاوضات وواشنطن تبقي الخيارين الدبلوماسي والعسكري على الطاولة

LBCI
أخبار دولية
13:04

نتنياهو يجدد دعوته لتشكيل حكومة وحدة رغم عدم تكليفه بتشكيلها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-04-11

وصول الوفد الأميركيّ المفاوض إلى إسلام اباد

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-04

أسطول الصمود العالمي: الهجوم على تحالف أسطول الحرية وأسطول الصمود محاولة يائسة للإبقاء على حصار غزة

LBCI
رياضة
2026-07-19

بكلمات مؤثّرة... ميسي يوجّه رسالة استثنائية قبل نهائي مونديال 2026

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-03

تدابير سير على الأوتوستراد الدولي بين جبيل وشكا بسبب أعمال صيانة وتزفيت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إنفانتينو يفتتح "فيفا أرينا" في شانيه.. ولبنان يجدد دعمه لترشّحه لولاية جديدة على رأس الفيفا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من خسائر الدولة إلى جيوب المودعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الكواشرة وعيدمون… حكاية تركيا على أرض عكار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تترقب تشكيل حكومة أيزنكوت وسط تحديات عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

طهران تتمسك بشروطها لاستئناف المفاوضات وواشنطن تبقي الخيارين الدبلوماسي والعسكري على الطاولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

الغاز من سوريا للكهرباء على نار قطرية حامية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

معبر العبودية يعود… جسر بين دولتين جمعتهما الجغرافيا وممر لمصالح تتجاوز الحدود

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 9-11-2026

LBCI
أخبار لبنان
11:58

بعد اعتصام رابطة أساتذة التعليم الثانويّ... كرامي أكّدت التفاوض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:11

الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
حال الطقس
00:38

طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
09:38

شعبة المعلومات توقف ٤ اشخاص بينهم محكوم بالمؤبد

LBCI
أخبار لبنان
04:25

معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 9-11-2026

LBCI
اقتصاد
02:52

استعداداً لموسم الأعياد... مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني

LBCI
رياضة
01:49

رئيس "الفيفا" في بيروت لوضع الحجر الأساس لملعب دولي في شانيه

LBCI
أخبار دولية
00:59

ترامب: عرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس بطولة "يو إف سي" كان "مزحة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More