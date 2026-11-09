مدارس الرياض تعود لاعتماد التعليم عن بعد

ستعود المدارس في الرياض إلى اعتماد التعليم، بحسب ما أفاد أولياء أمور وكالة فرانس برس بناء على رسالة تلقّوها من المؤسسات التعليمية، وذلك مع تواصل تبادل الضربات بين التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة في اليمن، والمقاتلين الحوثيين.

وجاء في رسالة اطلعت عليها فرانس برس "في إطار استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية نحيطكم بأنه تقرر تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة عن بعد، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء... وذلك لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدرسة من الهيئتين التعليمية والإدارية"، من دون تحديد مدة ذلك.