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وزير الاقتصاد عامر البساط لعشرين 30: هناك ضرورة لادارة الازمة ولكن يجب اجراء الاصلاحات البنوية
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2026-11-09 | 14:49
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وزير الاقتصاد عامر البساط لعشرين 30: هناك ضرورة لادارة الازمة ولكن يجب اجراء الاصلاحات البنوية
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