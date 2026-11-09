وزير الاقتصاد عامر البساط لعشرين 30: هناك ضرورة لادارة الازمة ولكن يجب اجراء الاصلاحات البنوية

البساط: خريطة المنطقة الاقتصادية تتغيّر بسرعة ونحن في لبنان نأخذ فرصتنا بجدية من حيث قدرتنا على الاستيراد والتوزيع

البساط: خريطة المنطقة الاقتصادية تتغيّر بسرعة ونحن في لبنان نأخذ فرصتنا بجدية من حيث قدرتنا على الاستيراد والتوزيع

البساط: نعمل على صندوق استثماريّ لمساعدة القطاعات “الصغيرة” وفي سوريا هناك مقومات سياسية أمنية ما تسمح لاقتصادها بالازدهار أمّا في لبنان فهناك من يرفض تسليم سلاحه