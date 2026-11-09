البساط: نعمل على صندوق استثماريّ لمساعدة القطاعات “الصغيرة” وفي سوريا هناك مقومات سياسية أمنية ما تسمح لاقتصادها بالازدهار أمّا في لبنان فهناك من يرفض تسليم سلاحه

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