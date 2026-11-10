النائب فؤاد مخزومي لـ"جدل": هناك تغيير في تركيبة الكونغرس الأميركي ولكن الجميع يعلم أن القرار في أميركا هو في البيت الأبيض لدى الرئيس الأميركي ولا أتوقع أن يكون هناك تغييرا كبيرا في السياسة الخارجية

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