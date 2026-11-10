الطيران الإسرائيلي يستهدف وادي السلوقي جهة شقرا بصاروخ لم ينفجر والقصف المدفعي يطال أطراف حداثا وعملية تفجير في بلدة الطيري

مخزومي لـ"جدل": نريد أن نبني بلدا للكل ولكن لا يمكن أن نبني دولة بجيشين ومؤسستين عسكريتين وعملية محاولة انقلاب دائمة ضد بالحكومة التي يقوم بها حزب الله

مخزومي لـ"جدل": نريد أن نبني بلدا للكل ولكن لا يمكن أن نبني دولة بجيشين ومؤسستين عسكريتين وعملية محاولة انقلاب دائمة ضد بالحكومة التي يقوم بها حزب الله

النائب فؤاد مخزومي لـ"جدل": أي حكومة ستتشكل في إسرائيل في هذه المرحلة لا أعتقد أنها ستشهد تغييرا في سياستها في ما يتعلق بالملف اللبناني