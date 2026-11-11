معلومات للـLBCI: تمّ التعرّف على الرجل الذي صدمه الفنان الوليد الحلاني بسيارته وتبيّن أنّه فلسطيني الجنسية ويجري حالياً التواصل مع عائلته

أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ: لن نسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة

أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ: لن نسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة

هزة ارضية قوية في خليج ايلات وقد دوت سفارات الانذار في ايلات والمناطق المحيطة وقد شهدت المنطقة حالة استنفار وفوضى وقد علقت سلطة المطارات الإسرائيلية الرحلات في مطار رامون لإجراء فحوصات للبنية التحتية عقب الزلزال