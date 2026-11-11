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أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ: لن نسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة

أخبار دولية
2026-11-11 | 07:04
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أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ: لن نسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة
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أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ: لن نسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ في إيران محسن رضائي أنّ طِهران لن تسمح بخروج ولو ذرة واحدة من المواد النووية المخصبة من البلاد.

وقال، في مقابلة مع "الميادين" إنّ تعرض الجمهورية الإسلامية لأي هجمات أميركية جديدة سيكون له عواقب.

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