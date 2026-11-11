الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

معلومات الـLBCI: النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش سيتخذ الاجراء المناسب بحق الفنان وليد الحلاني خلال الساعات المقبلة تبعا لأمرين هما قرار عائلة الضحية بالادعاء الشخصي من عدمه وتقرير الخبير لتحديد المسؤوليات

آخر الأخبار
2026-11-11 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
معلومات الـLBCI: النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش سيتخذ الاجراء المناسب بحق الفنان وليد الحلاني خلال الساعات المقبلة تبعا لأمرين هما قرار عائلة الضحية بالادعاء الشخصي من عدمه وتقرير الخبير لتحديد المسؤوليات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
معلومات الـLBCI: النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش سيتخذ الاجراء المناسب بحق الفنان وليد الحلاني خلال الساعات المقبلة تبعا لأمرين هما قرار عائلة الضحية بالادعاء الشخصي من عدمه وتقرير الخبير لتحديد المسؤوليات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الـLBCI:

النائب

العام

الاستئنافي

بيروت

القاضي

حاموش

سيتخذ

الاجراء

المناسب

الفنان

الحلاني

الساعات

المقبلة

لأمرين

عائلة

الضحية

بالادعاء

الشخصي

وتقرير

الخبير

لتحديد

المسؤوليات

LBCI التالي
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي متقطع استهدف مشاع ميفدون والجيش الإسرائيلي واصل تدمير المنازل في زوطر الشرقية
جلسة تشاورية بعنوان «شرعة المواطن وعلاقته بالإدارة: الحقوق والموجبات» في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيّ
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

كوكايين بعبوات الويسكي في حمّام مطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جريمة العلواني... كاميرات مراقبة حصلت عليها الـLBCI تكشف الساعات الأربع الغامضة وخيوطًا جديدة عن المشتبه فيهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

توقيف خمسة أشخاص وسط شبهات عن انتمائهن لحزب الله... هذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

سعي إسرائيليّ لإلغاء مستقبل لليونيفل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

كوكايين بعبوات الويسكي في حمّام مطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جريمة العلواني... كاميرات مراقبة حصلت عليها الـLBCI تكشف الساعات الأربع الغامضة وخيوطًا جديدة عن المشتبه فيهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

توقيف خمسة أشخاص وسط شبهات عن انتمائهن لحزب الله... هذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

سعي إسرائيليّ لإلغاء مستقبل لليونيفل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:56

الشخص الذي صدمه الحلاني كان مطلوباً للقضاء... والعائلة تتنازل عن حقها الشخصي في الإدعاء

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-14

إعلام رسمي عن مكتب محافظ جزيرة قشم الإيرانية: الجزيرة أصيبت بقذيفة أميركية الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي

LBCI
أخبار لبنان
2026-11-05

شقير يبحث مع تجمع الشركات اللبنانية تحديات المرحلة

LBCI
فنّ
2026-04-24

نجل النجم ويل فيريل يسرق الأضواء... هل يواصل تقاليد العائلة الفنية؟ (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

كوكايين بعبوات الويسكي في حمّام مطار بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جريمة العلواني... كاميرات مراقبة حصلت عليها الـLBCI تكشف الساعات الأربع الغامضة وخيوطًا جديدة عن المشتبه فيهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

توقيف خمسة أشخاص وسط شبهات عن انتمائهن لحزب الله... هذا ما في التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

سعي إسرائيليّ لإلغاء مستقبل لليونيفل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:22

الشيخ قاسم: وظيفة الجيش حماية السلم الأهليّ لكنهم يريدونه أن يقتل شعبه

LBCI
عالم الطبخ
10:23

الدجاج مع الكزبرة والأرز: وصفة سهلة وغنية مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:02

مصادرُ للـLBCI: الجانبَ اللبنانيَّ يحاولُ بانتهاءِ الجمعة إنجازَ تفاهماتٍ مع الدوحة في شأنِ تأمينِ الكهرباءِ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:46

خمسة أشخاصٍ "بأعمال مشبوهة" أُلقيَ القبضُ عليهم بين جرودِ البترونِ وبشرّي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:25

الوليد الحلاني موقوف في حادث دهس... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
14:28

هذا ما كشفته معلومات أمنية أولية للـLBCI عن ملابسات مقتل العلواني

LBCI
أخبار دولية
17:00

من هو النائب العراقي السابق أحمد العلواني؟... هذا ما كشفه الصحافي أمين ناصر للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
09:56

الشخص الذي صدمه الحلاني كان مطلوباً للقضاء... والعائلة تتنازل عن حقها الشخصي في الإدعاء

LBCI
أخبار لبنان
04:23

الوليد الحلاني رهن التحقيق في حادثة الدهس بكورنيش المزرعة… والعثور على حبوب كبتاغون في جيب الضحية يوسّع التحقيقات

LBCI
أمن وقضاء
06:29

معلومات الـLBCI في جريمة العلواني: التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله وتبحث في هوية المشتبه فيهما وعلاقتهما به

LBCI
خبر عاجل
17:30

تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
13:59

توقيف ثلاثة من أخطر المطلوبين في الضاحية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More