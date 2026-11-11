الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي متقطع استهدف مشاع ميفدون والجيش الإسرائيلي واصل تدمير المنازل في زوطر الشرقية

وكالة الإعلام الروسية عن مستشار الكرملين أوشاكوف: المحادثات في أبوظبي كانت جوهرية ومفيدة للغاية

وكالة الإعلام الروسية عن مستشار الكرملين أوشاكوف: المحادثات في أبوظبي كانت جوهرية ومفيدة للغاية

معلومات الـLBCI: النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش سيتخذ الاجراء المناسب بحق الفنان وليد الحلاني خلال الساعات المقبلة تبعا لأمرين هما قرار عائلة الضحية بالادعاء الشخصي من عدمه وتقرير الخبير لتحديد المسؤوليات