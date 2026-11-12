سلام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: سنوات الأزمة المالية أدّت إلى إضعاف مؤسساتنا ومرافقنا العامة فيما تسبّبت الحروب المتعاقبة بدمار واسع طال البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية

التالي

الرئيس سلام من تركيا: لبنان يؤكّد ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار إلى جانب تحقيق الاستقرار واستعادة سيادتنا واحترام القانون الدوليّ