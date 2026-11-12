الرئيس سلام من تركيا: لبنان يؤكّد ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزّأ من عملية إعادة الإعمار إلى جانب تحقيق الاستقرار واستعادة سيادتنا واحترام القانون الدوليّ

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