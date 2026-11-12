مجلس النواب لم يقر فتح اعتماد إضافي لدعم السائقين العموميين وأحال مشروع القانون إلى لجنة الأشغال

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باسيل من مجلس النواب: الحجة الجديدة التي تُطرح اليوم هي التعرفة المتحركة وللتذكير بأن قرار الحكومة عام 2020 هو التعرفة المتحركة للكهرباء وهو قرار يعود تنفيذه إلى وزير الطاقة "فلماذا يتحجج بالحكومة؟"