باسيل من مجلس النواب: الحجة الجديدة التي تُطرح اليوم هي التعرفة المتحركة وللتذكير بأن قرار الحكومة عام 2020 هو التعرفة المتحركة للكهرباء وهو قرار يعود تنفيذه إلى وزير الطاقة "فلماذا يتحجج بالحكومة؟"

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