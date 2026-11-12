باسيل من مجلس النواب: وافقنا على الـ100 مليون دولار تفاديا للعتمة الشاملة والحكومة تحل مشاكلها دون خطة شاملة

باسيل من مجلس النواب: هل تعلمون أنه بالقانون فإن الهيئة الناظمة هي التي تضع تعرفة الكهرباء؟

باسيل من مجلس النواب: هل تعلمون أنه بالقانون فإن الهيئة الناظمة هي التي تضع تعرفة الكهرباء؟

باسيل من مجلس النواب: الكذبة الكبيرة انفضحت في مجلس النواب واعترفوا بأن العتمة الشاملة ستعم البلد في حال لم يقر اعتماد الـ100 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء وهذا الاعتماد يوفر 8 ساعات تغذية يوميا فقط