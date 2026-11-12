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باسيل من مجلس النواب: هل تعلمون أنه بالقانون فإن الهيئة الناظمة هي التي تضع تعرفة الكهرباء؟

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2026-11-12 | 07:33
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باسيل من مجلس النواب: هل تعلمون أنه بالقانون فإن الهيئة الناظمة هي التي تضع تعرفة الكهرباء؟
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باسيل من مجلس النواب: هل تعلمون أنه بالقانون فإن الهيئة الناظمة هي التي تضع تعرفة الكهرباء؟

 
 
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