تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: عدم توافر معلومات حول اليورانيوم الإيراني المخصب وعدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية منذ هجمات حزيران 2025 يثير مخاوف جدية تتعلق بانتشار الأسلحة النووية

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تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز: الوكالة لم تتلق أي معلومات من إيران بشأن وضع منشآتها وموادها النووية كما لم تتح الوصول إليها باستثناء محطة بوشهر للكهرباء