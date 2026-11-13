تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز: الوكالة لم تتلق أي معلومات من إيران بشأن وضع منشآتها وموادها النووية كما لم تتح الوصول إليها باستثناء محطة بوشهر للكهرباء

مريض بحاجة ماسة إلى وحدات دم وبلاكيت من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو-الأشرفية… للتبرع التواصل على: 03/698226

مريض بحاجة ماسة إلى وحدات دم وبلاكيت من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو-الأشرفية… للتبرع التواصل على: 03/698226

تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية: عدم توافر معلومات حول اليورانيوم الإيراني المخصب وعدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية منذ هجمات حزيران 2025 يثير مخاوف جدية تتعلق بانتشار الأسلحة النووية