مريض بحاجة ماسة إلى وحدات دم وبلاكيت من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو-الأشرفية… للتبرع التواصل على: 03/698226

بحرية الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز إم كيو - 1 في منطقة كوهستك جنوب إيران

بحرية الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز إم كيو - 1 في منطقة كوهستك جنوب إيران

تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه رويترز: الوكالة لم تتلق أي معلومات من إيران بشأن وضع منشآتها وموادها النووية كما لم تتح الوصول إليها باستثناء محطة بوشهر للكهرباء