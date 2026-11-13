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وزير المال: هناك تقدم في اجتماعات صندوق النقد وتوافقنا على ان يكون هناك لجنة مصغرة تتابع الصيغ والمستجدات

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2026-11-13 | 07:20
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وزير المال: هناك تقدم في اجتماعات صندوق النقد وتوافقنا على ان يكون هناك لجنة مصغرة تتابع الصيغ والمستجدات
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وزير المال: هناك تقدم في اجتماعات صندوق النقد وتوافقنا على ان يكون هناك لجنة مصغرة تتابع الصيغ والمستجدات

 
 
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