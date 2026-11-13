حزب الله عن "القمع الذي يتعرض له الشعب البحرينيّ": شعبنا المقاوم للاحتلال في لبنان يعبّر عن استنكاره

رأى "حزب الله" أنّ ما يحصل في البحرين يتطلب وقفة إنصاف ورفع الصوت، "للكشف عن مظلومية الشعب البحرينيّ، الذي يمارس النظام أنواع القمع ضدّ اعتراضاته السلمية وصرخته المعبرة عن موقفه الرافض لجعل البحرين منصّة عدوان في خدمة أميركا وإسرائيل ومسرحًا للظلم المتواصل".



وقال إنّ التعسف والاعتقال السياسيّ، الذي يتعرض له علماء البحرين ونخبه وشعبه وإجراءات الإبعاد القسريّ ونزع الهوية وأحكام الإعدام والسجن للمئات من العلماء والمواطنين هو استبداد مرفوض ومدان إنسانيًا وسياسيًا ومدعاة للقلق الدائم الذي لا يخدم إلا مصالح الأعداء.



وأضاف: "شعبنا المقاوم للاحتلال الإسرائيلي في لبنان يعبّر عن استنكاره وإدانته لما يتعرض له شعب البحرين الشقيق من ظلم سياسي، ويدعو إلى مراجعة سياسة التعاطي معه، على أمل أن يتحقق للبحرين الأمن والاستقرار والتوافق الداخلي الضامن لهما".