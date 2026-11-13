أكسيوس عن مصدر: آيزنكوت لا يرى أن الوضع الراهن يستدعي تحركًا عسكريًا فوريًا ضد إيران

معلومات للـLBCI: الوزير نصار حاول طرح ملف المجلس العدلي خلال جلسة مجلس الوزراء إلا أنّ رئيس الحكومة أكّد أنّ الجلسة مخصّصة حصراً لملف الكهرباء ولا يمكن مناقشة أي بند آخر ليبدأ بعدها النقاش في ملف الكهرباء

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