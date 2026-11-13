إيران تستهدف نظام رادار أميركيّ للإنذار المبكر في البحرين

أعلن الحرس الثوريّ الإيرانيّ أنّ قواته استهدفت نظام رادار أميركي للإنذار المبكر في البحرين، فيما قال الجيش الأميركي إنه أسقط مسيّرتين استهدفتا الدولة الخليجية.



وقال الحرس الثوري في بيان "قبل بضع ساعات، استهدفت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري رادارا للإنذار المبكر تابعا للمعتدين الأميركيين في جزيرة البحرين ودمرته، في رد على العدوان الجوي الذي شنه العدو ضد برج اتصالات في سيريك"، وهي مدينة ساحلية تقع جنوبي إيران.



وأضاف "هذا تحذير جدي للعدو المعتدي لوقف استفزازاته الجوية وعمليات تهريب النفط في مضيق هرمز".



بعد ساعات، نفت القيادة المركزية للجيش الأميركيّ (سنتكوم) تدمير الرادار، وذكرت أنها اعترضت طائرتين مسيّرتين "هجوميتين أحاديتي الاتجاه" أطلقهما الحرس الثوري باتجاه البحرين.



وأكد الجيش الأميركي عدم وقوع "إصابات أو أضرار".