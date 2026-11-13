الوكالة الوطنية: قصف مدفعي استهدف حداثا وتحرك لآليات معادية باتجاه البلدة

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‏مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج قرر تسليم جثة النائب العراقي السابق احمد العلواني بعد تعهد السلطات الدبلوماسية باستلام الجثة بدون تشريح بعد ان تبيّن من مضمون التقرير الطبي الشرعيّ أنّ السائل الموجود في الإمعاء هو من جراء تحلّل الجثة