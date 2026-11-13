وزارة الخارجية الفرنسية: سنطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبيّ

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أنّ باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبيّ.



وأبلغ دبلوماسيون رويترز في تشرين الأول بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو تموز حظرا شبه شامل على الواردات الفرنسية، وعلموا الشهر الماضي أيضا بوجود تعليمات من الجزائر بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا.



وقال كونفافرو في مؤتمر صحفي إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم

احترام الامتثال".



وطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير.