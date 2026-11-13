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معلومات للـLBCI: يجري في هذه الأثناء عرض خطة الكهرباء من قبل وزارة الطاقة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان فيما تستمر المناقشات داخل جلسة مجلس الوزراء من دون تسجيل أي نقاط عالقة حتى الآن

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2026-11-13 | 09:53
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معلومات للـLBCI: يجري في هذه الأثناء عرض خطة الكهرباء من قبل وزارة الطاقة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان فيما تستمر المناقشات داخل جلسة مجلس الوزراء من دون تسجيل أي نقاط عالقة حتى الآن
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معلومات للـLBCI: يجري في هذه الأثناء عرض خطة الكهرباء من قبل وزارة الطاقة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان فيما تستمر المناقشات داخل جلسة مجلس الوزراء من دون تسجيل أي نقاط عالقة حتى الآن

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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