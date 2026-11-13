مكتب أردوغان: تركيا وقطر توقعان اتفاقية دفاع مشترك

أكبر شركة كهرباء في أوكرانيا تحذّر من هجمات روسية أشدّ على شبكة الطاقة هذا الشتاء

أكبر شركة كهرباء في أوكرانيا تحذّر من هجمات روسية أشدّ على شبكة الطاقة هذا الشتاء

معلومات للـLBCI: يجري في هذه الأثناء عرض خطة الكهرباء من قبل وزارة الطاقة ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان فيما تستمر المناقشات داخل جلسة مجلس الوزراء من دون تسجيل أي نقاط عالقة حتى الآن