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22
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البقاع
13
o
الجنوب
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o
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o
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o
كسروان
21
o
متن
21
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بيان قطري تركي مشترك: ندعو مليشيات الحوثي إلى وقف هجماتها فورا والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية
آخر الأخبار
2026-11-13 | 13:43
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بيان قطري تركي مشترك: ندعو مليشيات الحوثي إلى وقف هجماتها فورا والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية
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