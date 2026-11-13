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وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجار في جاسك جنوبي البلاد

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2026-11-13 | 14:15
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وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجار في جاسك جنوبي البلاد
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وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجار في جاسك جنوبي البلاد

 
 
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