سي إن إن عن مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون: تقارير أولية تشير إلى أن العطل الذي أثر على حركة الطيران ليس ناجما عن هجوم سيبراني

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