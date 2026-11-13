الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
سي إن إن عن مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون: تقارير أولية تشير إلى أن العطل الذي أثر على حركة الطيران ليس ناجما عن هجوم سيبراني
آخر الأخبار
2026-11-13 | 16:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
سي إن إن عن مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون: تقارير أولية تشير إلى أن العطل الذي أثر على حركة الطيران ليس ناجما عن هجوم سيبراني
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسؤولين
بأجهزة
إنفاذ
القانون:
تقارير
أولية
العطل
الطيران
ناجما
سيبراني
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و13 جريحًا في 14 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
وزير النقل الأميركي: مشكلة في الاتصالات تؤثر على جميع مراكز التحكم بالحركة الجوية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:02
قصف بلدة حداثا
آخر الأخبار
03:02
قصف بلدة حداثا
0
آخر الأخبار
02:40
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة في البحر الأسود كانت تنقل شحنة عسكرية للقوات الأوكرانية
آخر الأخبار
02:40
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة في البحر الأسود كانت تنقل شحنة عسكرية للقوات الأوكرانية
0
آخر الأخبار
02:34
حاكم بيلغورود الروسية: 3 قتلى و8 مصابين في هجمات أوكرانية على المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
02:34
حاكم بيلغورود الروسية: 3 قتلى و8 مصابين في هجمات أوكرانية على المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار دولية
02:26
الصين وأميركا تناقشان الرسوم الجمركية في أول اجتماع للمجلس التجاري
أخبار دولية
02:26
الصين وأميركا تناقشان الرسوم الجمركية في أول اجتماع للمجلس التجاري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:02
قصف بلدة حداثا
آخر الأخبار
03:02
قصف بلدة حداثا
0
آخر الأخبار
02:40
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة في البحر الأسود كانت تنقل شحنة عسكرية للقوات الأوكرانية
آخر الأخبار
02:40
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة في البحر الأسود كانت تنقل شحنة عسكرية للقوات الأوكرانية
0
آخر الأخبار
02:34
حاكم بيلغورود الروسية: 3 قتلى و8 مصابين في هجمات أوكرانية على المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
02:34
حاكم بيلغورود الروسية: 3 قتلى و8 مصابين في هجمات أوكرانية على المقاطعة خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
02:17
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارتان جويتان استهدفتا اليوم مناطق في جنوب مدينة صعدة
آخر الأخبار
02:17
وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارتان جويتان استهدفتا اليوم مناطق في جنوب مدينة صعدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة في شمال إسرائيل ولا تزال أخرى قيد الملاحقة
آخر الأخبار
2026-04-13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة في شمال إسرائيل ولا تزال أخرى قيد الملاحقة
0
اخبار البرامج
14:30
نمر أبو نصّار: "يحقّ للكوميدي أن يمزح بالدين"... وهذه قصته مع الخيانة والعلاج النفسي
اخبار البرامج
14:30
نمر أبو نصّار: "يحقّ للكوميدي أن يمزح بالدين"... وهذه قصته مع الخيانة والعلاج النفسي
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-06
من الإمارات إلى فنزويلا… نفوذ أوبك أمام اختبار جديد
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-06
من الإمارات إلى فنزويلا… نفوذ أوبك أمام اختبار جديد
0
أخبار دولية
2026-11-07
اردوغان لترامب: أنقرة ستواصل جهودها نحو السلام
أخبار دولية
2026-11-07
اردوغان لترامب: أنقرة ستواصل جهودها نحو السلام
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
16:09
نكهات بحرية مقرمشة: الفتّة البحرية وكبّة السمك مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
16:09
نكهات بحرية مقرمشة: الفتّة البحرية وكبّة السمك مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
منتخب الارز يبدأ مبكرًا بتحضيراته استعدادًا لمواجهة اليابان والتنين الصين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
منتخب الارز يبدأ مبكرًا بتحضيراته استعدادًا لمواجهة اليابان والتنين الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لوريال–اليونسكو… حين تصنع النساء مستقبل العلم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لوريال–اليونسكو… حين تصنع النساء مستقبل العلم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مجلس الوزراء وافق على خطة وزير الطاقة... والوزير نعمل على حل لتسديد المخيمات الفلسطينية فواتيرها
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مجلس الوزراء وافق على خطة وزير الطاقة... والوزير نعمل على حل لتسديد المخيمات الفلسطينية فواتيرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تعطّل مايكروسوفت عطّل معاملات كثيرة في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تعطّل مايكروسوفت عطّل معاملات كثيرة في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بدل إيجار لـ2700 عائلة لبنانية نازحة… إليكم الشروط وآلية الاستفادة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بدل إيجار لـ2700 عائلة لبنانية نازحة… إليكم الشروط وآلية الاستفادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تشكيل الحكومة الإسرائيلية والحرب على إيران… بانتظار قرار ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تشكيل الحكومة الإسرائيلية والحرب على إيران… بانتظار قرار ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"نوّرت طرابلس أردوغان"… ماذا فعل نجل الرئيس التركي في المدينة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:25
"نوّرت طرابلس أردوغان"… ماذا فعل نجل الرئيس التركي في المدينة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
واشنطن تبحث تشكيل قوة مراقبة دولية لما بعد اليونيفيل… ومشاورات مع فرنسا وإيطاليا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
واشنطن تبحث تشكيل قوة مراقبة دولية لما بعد اليونيفيل… ومشاورات مع فرنسا وإيطاليا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:43
جريمة العلواني: لبنان ينتظر ردّ سوريا لتحديد هوية المشتبه بهما وتسليمهما… وفحوص لتحديد سبب الوفاة
أمن وقضاء
06:43
جريمة العلواني: لبنان ينتظر ردّ سوريا لتحديد هوية المشتبه بهما وتسليمهما… وفحوص لتحديد سبب الوفاة
2
خبر عاجل
07:03
معلومات للـLBCI: التحقيقات أظهرت أن الشخصين المشتبه في تورطهما في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني دخلا الأراضي اللبنانية وغادراها عبر معبر غير شرعي في منطقة وادي خالد على الحدود اللبنانية – السورية
خبر عاجل
07:03
معلومات للـLBCI: التحقيقات أظهرت أن الشخصين المشتبه في تورطهما في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني دخلا الأراضي اللبنانية وغادراها عبر معبر غير شرعي في منطقة وادي خالد على الحدود اللبنانية – السورية
3
خبر عاجل
07:11
معلومات للـLBCI: جهات تابعة لحزب الله طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود بشري
خبر عاجل
07:11
معلومات للـLBCI: جهات تابعة لحزب الله طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود بشري
4
آخر الأخبار
16:13
ABC: إدارة الطيران الفدرالية توقف حركة الطيران بجميع مطارات أميركا لأسباب تتعلق بالسلامة
آخر الأخبار
16:13
ABC: إدارة الطيران الفدرالية توقف حركة الطيران بجميع مطارات أميركا لأسباب تتعلق بالسلامة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:22
قضية الموقوفين الخمسة في شيرا قضاء الكورة تتّخذ منحى جدياً... ومعطيات جديدة تعزّز الشبهات
تقارير نشرة الاخبار
13:22
قضية الموقوفين الخمسة في شيرا قضاء الكورة تتّخذ منحى جدياً... ومعطيات جديدة تعزّز الشبهات
6
اسرار
00:11
أسرار الصحف 14-11-2026
اسرار
00:11
أسرار الصحف 14-11-2026
7
أمن وقضاء
10:03
عملية نوعية للجيش: دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
10:03
عملية نوعية للجيش: دهم مستودع أسلحة في الضاحية الجنوبية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية
8
آخر الأخبار
16:47
سي إن إن عن مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون: تقارير أولية تشير إلى أن العطل الذي أثر على حركة الطيران ليس ناجما عن هجوم سيبراني
آخر الأخبار
16:47
سي إن إن عن مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون: تقارير أولية تشير إلى أن العطل الذي أثر على حركة الطيران ليس ناجما عن هجوم سيبراني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More