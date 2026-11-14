احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و13 جريحًا في 14 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

بحرية الجيش الإيراني: حريق بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري لدى إبحارها في منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز

بحرية الجيش الإيراني: حريق بناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري لدى إبحارها في منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز

سي إن إن عن مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون: تقارير أولية تشير إلى أن العطل الذي أثر على حركة الطيران ليس ناجما عن هجوم سيبراني