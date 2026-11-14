غرفة التحكم المروري: إنتهاء الأشغال وفتح طريق المديرج - ضهر البيدر باتجاه البقاع على أن تستكمل أعمال التزفيت غدا الأحد اعتبارا من الساعة 7 صباحا حتى 4:30 بعد الظهر مع تحويل السير باتجاه حمانا - ترشيش - زحلة

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