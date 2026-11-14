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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت وادي الحجير
آخر الأخبار
2026-11-14 | 11:25
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت وادي الحجير
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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للإعلام:
إسرائيلية
استهدفت
الحجير
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