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المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك وولتز وصل صباحًا إلى لبنان

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2026-11-15 | 06:49
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المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك وولتز وصل صباحًا إلى لبنان
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المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة مايك وولتز وصل صباحًا إلى لبنان

 
 
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