نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد للـLBCI بشأن اليونيفل: نأمل بأن يتمكّن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال زيارته من الاطّلاع بنفسه على مدى أهمية عدم ترك فراغ بعد هذا التاريخ (الحادي والثلاثين من كانون الأول)

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