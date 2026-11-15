نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد للـLBCI بشأن اليونيفل: من الضروري وضع ترتيبات تضمن استمرار توفير الأمن للسكان وتُبقي المجال متاحاً للتوصّل إلى حلّ للأزمة السياسية المرتبطة بالجزء المحتلّ من جنوب لبنان

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد للـLBCI بشأن اليونيفل: يبقى القرار 1701 بالغ الأهمية ويجب أن يظلّ الإطار المرجعي للتوصّل إلى حلول في لبنان

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد للـLBCI بشأن اليونيفل: يبقى القرار 1701 بالغ الأهمية ويجب أن يظلّ الإطار المرجعي للتوصّل إلى حلول في لبنان

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد للـLBCI بشأن اليونيفل: نأمل بأن يتمكّن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال زيارته من الاطّلاع بنفسه على مدى أهمية عدم ترك فراغ بعد هذا التاريخ (الحادي والثلاثين من كانون الأول)