نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد للـLBCI بشأن اليونيفل: يبقى القرار 1701 بالغ الأهمية ويجب أن يظلّ الإطار المرجعي للتوصّل إلى حلول في لبنان

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نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد للـLBCI: الهدف الأساسي من زيارتي إلى لبنان هو متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية التي أطلقتها الحكومة اللبنانية