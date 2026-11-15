الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف خط الأنابيب السعودي شرق-غرب في الرياض بطائرتين مسيرتين ولا تأكيد من السعودية حتى الآن

مصادر عسكرية وحكومية لفرانس برس: الحوثيون باتوا على بعد 60 كيلومترا من مدينة عدن

مصادر عسكرية وحكومية لفرانس برس: الحوثيون باتوا على بعد 60 كيلومترا من مدينة عدن

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد للـLBCI: الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية أُطلقت بالفعل وبدأ العمل بها ونسعى إلى توسيع نطاقها وحشد المزيد من الموارد لدعمها بالتعاون مع الجهات المعنية