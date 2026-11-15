مصادر عسكرية وحكومية لفرانس برس: الحوثيون باتوا على بعد 60 كيلومترا من مدينة عدن

بيان مشترك: أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تصف الوضع الإنساني على الأرض في غزة بأنه كارثي

بيان مشترك: أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا تصف الوضع الإنساني على الأرض في غزة بأنه كارثي

الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف خط الأنابيب السعودي شرق-غرب في الرياض بطائرتين مسيرتين ولا تأكيد من السعودية حتى الآن