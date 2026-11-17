إعلام روسي نقلا عن الكرملين: جسر القرم سيعود أفضل من السابق بعد هجوم كييف

إعلام روسي نقلا عن الكرملين: جسر القرم سيعود أفضل من السابق بعد هجوم كييف

وزير النفط العراقي: سيتم زيادة الطاقة التصديرية عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا تدريجيا لتصل في نهاية المطاف إلى 500 ألف برميل يوميا